Kırklareli'nde taşkın nedeniyle mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı - Haberler
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Kırklareli'nde taşkın nedeniyle mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı

Kırklareli'nde taşkın nedeniyle mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla güvenli bölgelere tahliye edildi.

İlçede sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım Mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taştı.

Taşkın nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askeri araçlarla evlerinden alındı. Güvenli bölgelere getirilen vatandaşlar otellere götürüldü.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.

Bu arada, sağanak nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar yolu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

AFAD, UMKE ve belediye ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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