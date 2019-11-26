Kırklareli'nde tarlada mühimmat bulundu

26.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:14

Babaeski ilçesinde tarlada 2 mühimmat bulundu.



Erikleryurdu köyünde İ.B. tarlasını traktörü ile sürmeye çalışırken 2 mühimmat olduğunu fark etti.



Haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme ekipleri de tarlada, 45 santimetre uzunluğunda mühimmat ile 37 santimetre uzunluğunda kapsül tespit etti.



Mühimmatlar, incelemenin ardından olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA