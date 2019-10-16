Kırklareli'nde tarlada mühimmat bulundu

16.10.2019 09:32

Kırklareli'nde tarlada askeri mühimmat bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde çiftçilik yapan H.Ş, tarlasında bir askeri mühimmat olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme ekipleri, tank mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatı tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından mühimmat olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA