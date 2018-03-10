Kırklareli'nde Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Kırklareli'nde bir evde yapılan aramalarda, 240 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.E'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda M.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, milattan önce 2. yüzyıldan başlayıp Roma ve Bizans da dahil farklı dönemlere ait yüzük, sikke, mühür ve çeşitli ebatlarda tarihi paralar olmak üzere 240 parça tarihi eser bulundu.