KIRKLARELİ - Tarihi çeşmeler yeniden hayat buldu

Kırklareli'nde Osmanlı döneminden kalan 9 tarihi çeşme restore edildi.

Kentte geçmişin izlerini taşıyan Karakaş, Gerdanlı, Hacı Hasan, Hapishane, Kadı Ali, Kayyumoğlu, Kocahıdır, Kurupaşa ve Paşa çeşmelerinin restorasyonları Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle 745 bin 834 lira bütçe ile yapıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, Kırklareli'nin tarihi açıdan zengin bir kent olduğunu söyledi.

Tarihi çeşmelerin işlevlerinin yok olmaya başlaması üzerine aslına uygun olarak restore ettiklerini belirten Kesimoğlu, tarihe her zaman sahip çıktıklarını ifade etti.

Çeşme projelerinin Edirne Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun da onayından geçtiğini anlatan Kesimoğlu, "Tescilli çeşmelerimizin 9'unun bakım ve onarımını yaptık. Edirne Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayından geçti ve tamamlandı. Yakın zamanda musluğu çevirdiğimizde içinden su akacak. Bir çeşmemiz kaldı Cumhuriyet Meydanı'nda. Alman çeşmesi olarak tabir edilen çeşme olması gereken yerde değil. Meydan düzenleme projemiz var. O sırada onu da eski yerine alacak ve onun onarımını da o zaman yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop