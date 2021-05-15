Kırklareli'nde tam kapanmada denetimler devam ediyor
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Kırklareli'nde tam kapanmada denetimler devam ediyor

Kırklareli'nde tam kapanmada denetimler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Kırklareli'nde polis ekipleri Ramazan Bayramında da denetimlerini aralıksız devem ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Kırklareli'nde polis ekipleri Ramazan Bayramında da denetimlerini aralıksız devem ediyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma sürecinde Kırklareli'nde ekipler tarafından denetimler hem havadan hem de karadan sıkı bir şekilde devam ediyor. Ramazan bayramının 2. gününde kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanının yanı sıra marketlerin bulunduğu bölgelerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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