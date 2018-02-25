Doktora, 16 Yaşındaki Çocuğa Tacizden Soruşturma!
Kırklareli Devlet Hastanesi'nde bir doktorun hastasını taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Ailesinin 16 yaşındaki kızlarının hastanede tacize uğradığını iddia etmeleri üzerine kardiyoloji uzmanı D.N hakkında soruşturma açıldı.
MUAYENE SIRASINDA TACİZ İDDİASI
Geçtiğimiz hafta 16 yaşındaki kız çocuğu rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kız çocuğu, tedavisinin ardından ailesine kardiyoloji uzmanı D.N. tarafından muayene esnasında taciz edildiğini söyledi.İddialar üzerine kızın ailesi Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek doktor hakkında şikayetçi oldu.
DOKTOR YILLIK İZNE ÇIKTI
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla doktor D.N'nin ifadesi alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nün de doktor hakkında idari inceleme başlattığı bildirildi.
İddialar sonrasında doktorun yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.
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Mesleğine edebine adabına saygısı olmayan şeref yoksunları çıkıyor arada böyle elle taciz edenin elini fiziksel dokunanın kafasını keseceksin ki kimse cesaret edemeyecek .Cevap Yaz 18 5 Yayından Kaldır
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DEMEK İSLAMIN ADI KALMIŞ MÜSLÜMANLAR DA. BU YÜZDENMİŞ DEMEK Kİ HÜSRANI MİLLİ SON ZAMANLARDA. ALLAH A DAYAN SAYE SARIL HİKMETE RAM OL!YOL BUDUR BİLMİYORUM BAŞKA ÇIKAR YOL!Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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BEŞERİN DERDİNE DERMANDIR KUR AN. KUR AN SIZ SIRTLANDAN BETERDİR İNSAN. ŞU İNTERNETİ BİR TAKİP EDEN İNSAN HEMEN ANLAR. HERKES SAPIK OLMUŞ SAPIK!Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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Allah belanızı versin pislikler !! sıçan gibi çoğaldınız ulan şerefsizler !! suçlu kim diye sormayın, bizleri salak mı sandınız ?Cevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır