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Kırklareli'nde süt işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde süt işletmeleri denetlendi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt işletmeleri denetlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'un da yer aldığı denetimlerde, çalışanların belgeleri ve hijyen kuralları kontrol edildi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "tarladan sofraya" sloganıyla gıda güvenliğini esas alarak denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Coğrafi işaret tesciline sahip Kırklareli beyaz peynirinin üretim kapasitesinin arttırılması için çalıştıklarını ifade eden Aksoy, ürünlerin ulusal ve uluslararası bazda doğru tanıtımının yapılabilmesi için öncelikle güvenilir gıda üretiminin önemini vurguladı.

Aksoy, "Tarımda başarılı olmuş toplumların en belirgin ve ortak özellikleri kadim bilgiye, geleneğe ve tecrübeye saygı duymaları ve onu geleceğe taşımalarıdır." dedi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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