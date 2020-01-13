Kırklareli'nde su ürünleri denetimleri yapıldı
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Kırklareli'nde su ürünleri denetimleri yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.

13.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:42
Kırklareli'nde su ürünleri denetimleri yapıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.

Balıkların boylarının kontrol edildiği denetimlerde, avlanması yasak olan türlerde kontrol edildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, herhangi gibi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını söyledi.

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerde gerçekleştirdiklerini belirten Özel, denetimlerin belirli periyotlarda devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA
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