Kırklareli'nde su kuyusuna düşen çakal AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Kırklareli'nde su kuyusuna düşen çakal AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'nde su kuyusuna düşen çakal AFAD ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çakal, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırklareli'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çakal, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asilbeyli köyü Taşlık mevkisinde su kuyusundan ses geldiğini fark eden çiftçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi.

Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kuyuya düşen çakalın çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, çakalı kuyudan çıkardı. Çakal, veteriner hekimin kontrolünün ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kırklareli'nde su kuyusuna düşen çakal AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kırklareli'nde su kuyusuna düşen çakal AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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