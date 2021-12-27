Kırklareli'nde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne Bayırı mevkisinde Halim K. yönetimindeki 45 SC 3223 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazada sürücü Halim K. yaralandı.
Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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