Kırklareli'nde su borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocasinan Mahallesi, Dedeoğlu Sitesi'ndeki bir binanın yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu boru içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Ekipler tarafından su verilen kedi sokağa salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran