Kırklareli'nde su borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde su borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kırklareli'nde su borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocasinan Mahallesi, Dedeoğlu Sitesi'ndeki bir binanın yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu boru içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Ekipler tarafından su verilen kedi sokağa salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Gervinho Enes Ünal Şenol Güneş Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırklareli'nde su borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 10:10:36. #1.16#

title