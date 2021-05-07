Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, C.K'nin sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'ı övücü, özendirici ve propaganda içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda suç unsuru taşıyan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alının zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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