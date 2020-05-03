Kırklareli'nde sosyal destek ödemelerinin ikinci etabı başladı

Kırklareli'nde, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi doğrultusunda sosyal destek ödemelerinin ikinci fazına başlandı.

Kırklareli'nde, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi doğrultusunda sosyal destek ödemelerinin ikinci fazına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkilerini sınırlamak üzere hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi doğrultusunda ihtiyaç sahibi haneler için 1000 liralık ödemelerin ikinci fazına başlandığı belirtildi.

Vatandaşların PTT'ye gitmesine gerek kalmadan ödemelerin evlerinde teslim edildiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Valimiz Sayın Osman Bilgin'in talimatları doğrultusunda ilimizde vatandaşların yardım almaya giderken olası virüs tehdidiyle karşı karşıya kalmasını önlemek amacıyla Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde gerçekleştirilen Sosyal Destek Ödemeleri ve Sosyal Yardımlar, 02 Mayıs Cumartesi günü itibariyle kolluk kuvvetlerimiz, Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, PTT ve SYDV personelimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim edilmeye başlandı. Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar da yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi."

Kaynak: AA