Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mikroçip takılıyor
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Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mikroçip takılıyor

Kırklareli'nde sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve kayıt altına alınmalarını sağlamak için mikroçip takılmaya başlandı.

Kırklareli'nde sokak hayvanlarına mikroçip takılıyor
01.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:54

Kırklareli'nde sokak hayvanlarının bakımlarının yapılması ve kayıt altına alınmalarını sağlamak için mikroçip takılmaya başlandı.

Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren Trakya Bölge Veteriner Kliniğinde, valilik ve belediyelerle yapılan anlaşma kapsamında sokak hayvanlarının bakımları yapılıyor.

Bakım ve tedavileri tamamlanan hayvanlar daha sonra kısırlaştırılıyor. Hayvanların sağlık taramalarının kayıt altına alınması için mikroçip takılmaya başlandı.

Trakya Bölge Veteriner Kliniği sorumlusu Murat Şahin, AA muhabirine, tam teşekküllü bir komplekste sokak hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi.

Yerel yönetimlerle beraber başıboş hayvanların bakımlarını ve kısırlaştırmalarını yaptıklarını anlatan Şahin, "Belediyeler ve valilik ile sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarının tüm bakımlarını yapıyoruz, kayıt altına almak için mikroçip takıyoruz. Böylelikle tüm hayvanlar kontrol altında tutulmuş olacak." dedi.

Şahin, tesiste günde 60-70 hayvana bakabildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tesiste 3 hekimimiz görev yapıyor. Sokak hayvanlarının sağlıklı olmalarını ve polülasyonlarını kontrol altında tutmak istiyoruz. Onların da yaşama hakkı var. Bir çift hayvan 6 yılda 67 bin hayvan oluyor. Kısırlaştırma olmazsa popülasyonun önüne geçemeyiz ve kısırlaştırırken de dişi erkek ayırt etmeden kısırlaştırmalıyız."

Kaynak: AA

Manşet

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