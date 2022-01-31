Kırklareli'nde sokak hayvanları beslenme odaklarının bazı parçaları çalındı - Haberler
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Kırklareli'nde sokak hayvanları beslenme odaklarının bazı parçaları çalındı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde sokak hayvanları beslenme odaklarının bazı parçaları çalındı

Kırklareli Belediyesi tarafından sokak hayvanları için konulan beslenme odaklarının bazı parçalarının çalındığı belirtildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi tarafından sokak hayvanları için konulan beslenme odaklarının bazı parçalarının çalındığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanları için şehrin belirli yerlerine konulan beslenme noktaları malzemelerinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı bildirildi.

Mama takviyesi için rutin kontrole çıkan belediye ekiplerinin bazı noktalarda beslenme malzemelerinin yerinde olmadığını tespit ettikleri aktarılan açıklamada, "Konuyla ilgili gerekli tutanaklar hazırlanmış olup noktalardaki eksik malzemeler yerine konulacaktır." denildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Sokak Hayvanları, Kırklareli, Güncel, Haber

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