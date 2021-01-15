KIRKLARELİ - Şişeye sarılı elektronik devre düzeneği bulundu
15.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:01
Kırklareli'nde belediye işçilerince bulunan şişeye sarılı elektronik devre düzeneği incelemeye alındı.
Kırklareli'nde belediye işçilerince bulunan şişeye sarılı elektronik devre düzeneği incelemeye alındı.
Bademlik Mahallesi Hastane Caddesi Dar Sokak'ta temizlik yapan belediye işçileri, şişeye sarılı elektronik devre düzeneği olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ile bomba imha ekibi sevk edildi.
Bomba imha ekibince bant ile şişeye sarılı düzenek, olay yerinde bir süre incelendi.
Düzenek, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran