Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü - Haberler
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Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.

Sisin akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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