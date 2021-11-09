KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü - Haberler
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KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte bir haftadır etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.

Sis nedeniyle ormanlık alanlarda güzel görüntüler oluştu. Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ - Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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