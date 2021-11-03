Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor.
Kentte dün başlayan sis, bu sabah etkisini arttırdı.
Görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.
Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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