Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü - Haberler
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Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor.

Kentte dün başlayan sis, bu sabah etkisini arttırdı.

Görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.

Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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