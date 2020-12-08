Son dakika haber: - Kırklareli'nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre - Kırklareli'nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı Kırklareli'nde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

- Kırklareli'nde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay Kırklareli Il merkezde bulunan Karakaş Mahallesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda sonucu K.K . isimli şahıs yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan K.K 'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI