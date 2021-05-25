Kırklareli'nde şiddetli yağışta ürünleri zarar gören çiftçilere destek ödemesi yapıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şiddetli yağış nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere 500 bin liralık destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şiddetli yağış nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere 500 bin liralık destek ödemesi yapıldığını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 1-8 Şubat 2021 tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve su baskınından etkilenen 242 çiftçiye destekleme yapıldığını belirtti.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade eden Bilgin, Allah'ın tüm dünyayı bu tür afetlerden koruması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran