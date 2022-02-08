Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oluyor

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabahtan bu yana devam eden sağanak nedeniyle Yıldırım Mahallesi'nde bazı evlerin bahçelerini su bastı.

Evinin bahçesine su dolan mahalle sakinlerinden Rüştü Varoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yağmurdan sonra aynı durumun yaşandığını söyledi.

Sağanak nedeniyle kanalların taştığını belirten Varoğlu, "Pis su olduğu için hastalıktan da korkuyoruz. Çözüm getirilmesi için belediyeye başvurduk. Burada bahçeler ekili, su bahçelere doluyor. Daha önce dilekçe de verdim. Bugün yine aradım, yağmur kesilince toprak suyu çekince belediyeden arayıp sorunu çözdük diyorlar. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.