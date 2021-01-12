Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oluyor
12.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:44
Kırklareli'nde etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kırklareli'nde etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde dün akşam başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte güçlük çekti.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.
Yağış nedeniyle Kofçaz ilçesinde de birçok derenin debisi yükseldi.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran