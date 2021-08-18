Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
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Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alına bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey yolu yakınlarında Ahmet Aksoy yönetimindeki 59 EG 774 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken dorsede hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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