Kırklareli'nde seyir halindeki tır yandı
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Kırklareli'nde seyir halindeki tır yandı

Kırklareli'nde seyir halindeki tır yandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Mutlu Atasoy idaresindeki 34 KR 6506 plakalı çakıl yüklü tır, Demircihalil köyü yakınlarında aniden alev aldı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Atasoy, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

Bölgeye gelen Kırklareli Belediyesine ait itfaiye görevlileri, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu yangın nedeniyle yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapalı tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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