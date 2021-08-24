Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı
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Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı

Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde seyir halindeyken motoru alev alan otomobil yandı.

Kırklareli'nde seyir halindeyken motoru alev alan otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri Günal idaresindeki 39 AR 769 plakalı otomobil, İstanbul yolunun 4. kilometresinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Günal, otomobilin yandığını fark ederek aracını yolun kenarında durdurarak dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Kırklareli-İstanbul yolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapalı tutuldu.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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