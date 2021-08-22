Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı
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Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı

Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Ata Caddesinde Bahri Arabacıoğlu idaresindeki 59 YF 575 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.

Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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