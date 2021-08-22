Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil alev aldı
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Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil alev aldı

Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi Ata Caddesi'nde 59 YF 575 plakalı Bahri Arabacıoğlu idaresindeki otomobilin motor kısmı alev aldı. Otomobilinin alev aldığını gören sürücü hemen kenara park edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürülen otomobilde hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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