Kırklareli'nde seyir halindeki kimyasal yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde kimyasal yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
25.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:15
Lüleburgaz ilçesinde kimyasal yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ahmetbey beldesi yakınlarında, Yılmaz Özkarataş yönetimindeki 81 AAC 822 plakalı tırın dorsesinden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kimyasal yüklü depoların bulunduğu öğrenilen tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA