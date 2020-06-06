Kırklareli'nde seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
06.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:47
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM otoyolunda Ayhan Çetin idaresindeki RA AK 800 plakalı aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alev çıktı.
Sürücü aracı yol kenarına çekti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Almanya'da bir lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen araç yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA