Kırklareli'nde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü
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Kırklareli'nde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy yakınlarında 34 ST 454 plaka kamyonun motor kısmından alev çıktığını fark eden sürücü Z.U, araçtan indikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Lüleburgaz ve Pınarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, beton mikseri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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