Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ersoy Saygılı (37) idaresindeki 39 EL 190 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Edirne bayırı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Trafik tabelasına çarpan araç daha sonra devrildi.
Kazada yaralanan Saygılı, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen