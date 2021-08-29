Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ersoy Saygılı (37) idaresindeki 39 EL 190 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Edirne bayırı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Trafik tabelasına çarpan araç daha sonra devrildi.

Kazada yaralanan Saygılı, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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