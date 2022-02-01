Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler M.B, H.B, H.D. ve Z.F'nin içerisinde bulunduğu otomobili Bademlik Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 100 liralık 194 sahte banknot ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 130 lira ele geçirildi.

Ekipler araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve H.B çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Haber

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