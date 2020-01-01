Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

01.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:10
Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

'nde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin evlerinde sahte içki üreterek piyasaya sunduğu bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada 105 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 125 litre şıra ve malzemeler ile 324 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, M.B, İ.E, S.E. ve Z.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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