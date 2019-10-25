Kırklareli'nde sahte içki operasyonu
Kırklareli'nde kendi ürettiği sahte içkileri piyasaya sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde kendi ürettiği sahte içkileri piyasaya sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde N.A'nın evinde sahte içki üreterek piyasaya sürdüğünü tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, N.A'nın evinin garajında araç bakım kanalına gizlenmiş 130 litre sahte içki ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı, sahte içkilere el konuldu.