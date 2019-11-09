Kırklareli'nde sağlık personeli ve polisi yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

09.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:22

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan kavgada sağlık personeli ve polis memurunu yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İki gün önce Yayla Mahallesi'nde çıkan tartışmanın ardından bölgeye giden bir polis memuru ve sağlık personelini taş ve sopayla yaraladığı iddia edilen Y.D, aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı polis ve sağlık personeli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yayla Mahallesi çeşme meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, kavgada bir kişinin yaralandığı bilgisini alan polis ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilmişti.

Burada taş ve sopalarla saldırıya uğrayan polis memuru ve sağlık personeli yaralanmıştı.

Kaynak: AA