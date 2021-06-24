Kırklareli'nde sağlık ekiplerinin köylerde Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor
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Kırklareli'nde sağlık ekiplerinin köylerde Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor

Kırklareli'nde sağlık ekiplerinin köylerde Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, aşı hizmetini köylerde yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, aşı hizmetini köylerde yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor.

Sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla Kovid-19 vaka sayısında düşüş yaşanan iller arasında bulunan Kırklareli'nde, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde mobil aşı ekibi sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Babaeski ilçesi Kuleli köyündeki düğün salonunda vatandaşları aşıladı.

Vali Osman Bilgin ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, aşı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı olan vatandaşlara teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fedakarca çalışmaya devam ettiğini anlatan Bilgin, Türkiye'nin aşılama çalışmalarıyla dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Fabrikalar, köyler, pazar yerlerinde tüm vatandaşların aşılanması için çalışıldığını dile getiren Bilgin, "Koronavirüs süreci hakikaten hepimizi yordu. Aşılamayı ne kadar erken bitirirsek gündelik normale dönmemiz daha hızlı olur. Aşılamayla ilgili yapılan yorumlara ve olumsuz haberlere çok fazla itibar etmeyelim." dedi.

Aşı olan vatandaşlardan Engin Kayahan ise köylerine kadar gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Aşısını yaptırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Kayahan, "Aşı sayesinde daha rahat dışarı çıkabileceğiz, istediğimiz yerlere gidebileceğiz. İleriki dönemlerde daha çok faydalarını göreceğiz inşallah." diye konuştu.

Kırklareli'nde sağlık ekiplerinin köylerde Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor
Kırklareli'nde sağlık ekiplerinin köylerde Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor
Kırklareli'nde sağlık ekiplerinin köylerde Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor
Kırklareli'nde sağlık ekiplerinin köylerde Kovid-19'a karşı aşı seferberliği sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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