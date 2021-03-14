- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip

14.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:43

- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip Cerit "14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun" Kırklareli sağlık personelleri tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'na dikkat çekmek ve diğer sağlık personelinin motivasyonlarını arttırabilmek özel klip hazırladı.

- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip

Cerit "14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun"

KIRKLARELİ - Kırklareli sağlık personelleri tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'na dikkat çekmek ve diğer sağlık personelinin motivasyonlarını arttırabilmek özel klip hazırladı.

Korona virüsü ile ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla kamera karşısına geçen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve sağlık personelleri hazırladığı 14 Mart Tıp Bayramı klibi büyük beğeni topladı.

"Ah tren, kara tren" türküsünü ile sağlık personeli hastanenin acil servisi, koridorları, yoğun bakım servisleri gibi mekanlarda seslendirdi.

Canla başla çalışana Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personelinin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla kamera karşısına geçtiklerini belirten Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı Kırklareli türküsü ile kutladıklarını ifade etti.

- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip
- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip
- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip
- Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Kırklareli'nde sağlık çalışanlarından özel klip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 14:45:08. #1.15#
title