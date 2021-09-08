KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı
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KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde sağlık çalışanları hareketli yaşama dikkati çekmek amacıyla egzersiz yaptı.

Kırklareli'nde sağlık çalışanları hareketli yaşama dikkati çekmek amacıyla egzersiz yaptı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile sağlık çalışanları, "Dünya Fizyoterapistler Günü" dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde toplandı.

Sağlık çalışanları, fizyoterapist Nilgün Pehlivan öncülüğünde yaklaşık 30 dakika egzersiz yaptı.

Cerit, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, hareketli yaşamın önemli olduğunu belirterek, vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Fizyoterapist Pehlivan ise sağlıklı bir yaşam için hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Kovid-19 nedeniyle birçok insanın hareketsiz kaldığını vurgulayan Pehlivan, "Hareketsiz kaldığımız süreçte insanlar evlerinde sağlıklarını yitirdiler. Pek çoğu hastalığa yakalandı. Nefes egzersizleri, solunum egzersizleri herkes için çok önemli. Bunları öğretmeye çalışıyoruz herkese, umarım faydalı olmuşuzdur." diye konuştu.

KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı
KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı
KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı
KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı
KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı
KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı
KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı
KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı
KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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KIRKLARELİ - Sağlık Müdürü Cerit'ten Kovid–19 ile mücadelede rehavete kapılmayın uyarısı - Haberler
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