Kırklareli'nde sağanaktan su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapakları açıldı

Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Yağış kent merkezi ile tüm ilçelerde etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, yağışın perşembe gününe kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran