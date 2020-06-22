Kırklareli'nde sağanakta ürünleri zarar gören üreticiye ücretsiz tohum verilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırklareli'nde sağanakta ürünleri zarar gören üreticiye ücretsiz tohum verilecek

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince ürünleri sağanak ve doludan zarar gören çiftçilere ücretsiz tohum verilecek.

Kırklareli'nde sağanakta ürünleri zarar gören üreticiye ücretsiz tohum verilecek
22.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:20

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince ürünleri sağanak ve doludan zarar gören çiftçilere ücretsiz tohum verilecek.

Birlik Başkanı Ali Dermenci, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Çayırlı, Kızılcıkdere ve Üsküpdere köylerinde sağanak ve dolu nedeniyle birçok üreticinin mağduriyet yaşadığını belirtti.

Mağduriyetin giderilmesi için çiftçilere ücretsiz tohum verileceğini aktaran Dermenci, şunları kaydetti:

"İlimizde yaşanan doğal afetler nedeniyle özellikle ekili tarlaların hemen hemen tamamı zarar gören Çayırlı, Kızılcıkdere ve Üsküpdere köylerimizdeki tüm yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Böyle günler bizlere birlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak her zaman üreticimizin yanındayız."

Dermenci, yağışın yol açtığı yaraları el birliği ile saracaklarını bildirerek, "Birlik olarak üreticilerimizin yaralarını bir nebze de olsa sarmak adına, yüzde yüzü zarar gören ve tarlalarını tekrar ekmek isteyen üyelerimizin silajlık mısır ve ayçiçeği tohumlarını bedelsiz olarak karşılayacağız. Gün birlik günüdür ve birlikten kuvvet doğar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Haber
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı Haber
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Seda Sayan Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Falcao Ali Koç Burak Yılmaz Yılmaz Vural Bülent Uygun
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde sağanakta ürünleri zarar gören üreticiye ücretsiz tohum verilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:20:23. #1.15#
title