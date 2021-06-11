Kırklareli'nde sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı
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Kırklareli'nde sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kırklareli'nde sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağıştan korunmak isteyenler kapalı alanlara sığındı.

Kırklareli'nde, aniden başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış esnasında bölgede bulunanlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Meydanda gezen vatandaşlar bir anda bastıran yağıştan korunmak için bina altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Restoran ve kafelerin önündeki saçak altlarında bekleyen onlarca kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Sağanak yağış esnasında ellerinde şemsiye bulunmayanlar ise çanta, mont, poşet ve kitap ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 1 saat süren saat yağışta metrekareye 23,4 kilogram yağış düştü.

Kırklareli'nde sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Kırklareli'nde sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Kırklareli'nde sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Kırklareli'nde sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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