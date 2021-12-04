Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor Kırklareli'nde sabah saatlerinde aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sabah saatlerinde aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs duraklarında korunmaya çalıştı.

Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title