Kırklareli'nde sağanak yağış - Haberler
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Kırklareli'nde sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Çanlı - Güncel
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Kırklareli'nde sağanak yağışKIRKLARELİ Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde sağanak yağış

KIRKLARELİ Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak yağış

Kırklareli'nde sağanak yağış

Kırklareli'nde sağanak yağış

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Meteoroloji, Kırklareli, su, Güncel, Haberler

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