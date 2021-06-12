Kırklareli'nde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu iki otomobil suya kapıldı
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Kırklareli'nde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu iki otomobil suya kapıldı

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu iki otomobil suya kapıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu park halindeki iki otomobil suya kapılarak sürüklendi, tarım arazileri zarar gördü.

Kırklareli'nde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu park halindeki iki otomobil suya kapılarak sürüklendi, tarım arazileri zarar gördü.

İl genelinde aniden başlayan yağış nedeniyle Üsküpdere köyünde dere taştı. Dere yatağına yakın bölgede park halinde bulunan iki otomobil suda sürüklenmeye başladı.

Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçlardan biri çekici yardımı ile bulunduğu bölgeden çıkarıldı. Diğer otomobilin kurtarma çalışmaları için dere yatağındaki su seviyesinin düşmesi bekleniyor.

Kırklareli İl Özel İdaresi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgede hazır bekliyor.

Köy sakinlerinden Hilmet Güler, AA muhabirine, aniden taşan dere nedeniyle iki otomobilin suda sürüklendiğini bazı tarım alanlarının da su altında kaldığını söyledi. Çok korktuklarını belirten Güler, geçen yılda köylerinde aynı şekilde su taşkınları olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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