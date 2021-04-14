Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
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Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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