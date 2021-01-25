KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Yağış kent merkezi ile tüm ilçelerde etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop