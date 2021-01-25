KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor

25.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:25

Kırklareli'nde etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Yağış kent merkezi ile tüm ilçelerde etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor
KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Erol Bulut Serdar Aziz Ali Şansalan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Yeni Malatyaspor Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIRKLARELİ - Sağanak etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 13:25:37. #1.15#
title