Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor Kırklareli'nde üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli'nde üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla yağış bekleniyor. Kaynak: AA