Kırklareli'nde sağanak etkili oldu Kırklareli'nde sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu.

Kırklareli'nde sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu.

Merkeze bağlı Üsküpdere köyünde aniden başlayan yağış, dolu ve fırtına nedeniyle dere taştı, bazı ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu, tarım arazileri zarar gördü.

Kırklareli İl Özel İdaresi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri su basan evlerdeki suları tahliye etmeye başladı.

Köy sakinlerinden Ahmet Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur ve fırtına nedeniyle evinin çatısının uçtuğunu söyledi.

Köy Muhtarı Gökay Gülen de şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 12 evin zarar gördüğünü belirterek, kendilerine yardıma gelen devlet yetkililerine teşekkür etti.

Yağmurun çok şiddetli olduğunu anlatan Gündüz, çok korktuklarını dile getirdi.

Erikleryurdu köyünde de bir evi su bastı.

Kırklareli kent merkezinde de aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İtfaiye ekipleri su basan bölgelerde mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkanların tentelerinin altında yağıştan korunurken, bazıları ise buldukları poşet ve karton kutularla korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA